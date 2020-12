Effet xénon maximal



Pour les conducteurs à la recherche de style et de performance impeccables, MasterDuty BlueVision produit l’effet xénon bleuté. MasterDuty BlueVision de Philips combine la durabilité et la résistance aux vibrations de MasterDuty avec un effet xénon bleuté supplémentaire pour un maximum de style.



Ces lampes peuvent résister à deux fois plus de vibrations qu’une lampe ordinaire. En plus d'être élégant, l’effet bleuté du phare avant jumelé au puissant éclairage blanc sur la route offre aussi plus de sécurité. Pour le travail le plus éprouvant et pour les conducteurs les plus exigeants, cette solution d’éclairage offre une performance qui est agrémentée d’un style inégalé!