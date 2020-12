Produisant 5 fois plus de lumière que les lampes incandescentes standards, les gammes d’ampoules Philips X-tremeVision à DEL de 12 V et de 24 V sont munies de DEL très puissantes qui illuminent l’habitacle d’un éclairage frais, éclatant et précis sans distraire le conducteur. Elles sont disponibles en températures de 4 000 K à 6 000 K (en fonction de la lampe que vous choisissez).

À cause de sa durée de vie de 12 ans et de son exceptionnelle résistance à la chaleur et aux vibrations, il s’agit du choix parfait pour un éclairage intérieur de 24 V (camions, autobus et véhicules lourds) et pour ceux qui cherchent une solution économique à l’échelle d’un parc de véhicules. Offrant un ajustement géométrique parfait, la solution d’éclairage intérieur Philips X-tremeVision à DEL est le remplacement idéal pour tout véhicule.