1. Utilisez des peintures écologiques « sans danger pour les bébés »

La peinture ordinaire (même à base d’eau) contient des composés organiques volatils, des produits chimiques et des fongicides, ce qui n’est pas vraiment idéal quand on a un bébé. Pensez plutôt à adopter des peintures écologiques faites d’ingrédients naturels. Certaines peintures écologiques sont plus vertes que d’autres, alors faites quelques recherches pour trouver les peintures les plus durables et sécuritaires pour les enfants avant d’acheter. Heureusement, vous n’aurez aucun compromis à faire sur la qualité, car les peintures écologiques sont offertes dans une variété de couleurs et sont considérées comme aussi durables que les peintures traditionnelles. Tout le monde y gagne.