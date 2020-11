Tire-lait et soins des seins



Nous voulons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour offrir à votre bébé un bon départ dans la vie. Les tire-lait électriques et manuels Philips Avent vous aident à extraire plus de lait maternel, de façon plus confortable, où que vous soyez. Que vous recherchiez un tire-lait électrique double pour la maison ou un tire-lait manuel pour vos déplacements, nous avons le produit qui répond à vos besoins!



* D’après l’enquête de satisfaction en ligne GemSeek menée en décembre 2015 auprès de plus de 9 000 utilisatrices de marques et de produits de puériculture.