Lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt, l'épilateur démarre à sa vitesse maximale. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt, l'épilateur passe à la vitesse inférieure. Utilisez la vitesse inférieure pour les zones où les poils poussent peu, les zones difficiles d'accès et les zones où les os sont proches de la surface de la peau, comme les chevilles et les genoux.