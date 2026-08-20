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Phares pour voitures

Phares pour voitures (141)

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  • Philips Ultinon LED

Philips Ultinon LED
Ampoule d’intérieur de voiture

6418ULWX1
  • 6418WLED – BLANC
  • Nombre d'ampoules : 1
  • 12 V, effet de lumière du jour 6 000 K
  • Vivez une expérience plus lumineuse
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  • Philips Ultinon LED
  • Philips Ultinon LED
  • Philips Ultinon LED
  • Philips Ultinon LED
  • Philips Ultinon LED

Philips Ultinon LED
Ampoule pour clignotant de voiture

194AULAX2
  • 194ALED – AMBRE
  • Nombre d'ampoules : 2
  • 12 V, ambre intense
  • Vivez une expérience plus lumineuse
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  • Philips Ultinon LED
  • Philips Ultinon LED
  • Philips Ultinon LED
  • Philips Ultinon LED
  • Philips Ultinon LED

Philips Ultinon LED
Ampoule pour clignotant de voiture

3157ULWX2
  • 3157WLED – BLANC
  • Nombre d'ampoules : 2
  • 12 V, effet de lumière du jour 6 000 K
  • Vivez une expérience plus lumineuse
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  • Philips Ultinon LED
  • Philips Ultinon LED

Philips Ultinon LED
Ampoule d’intérieur de voiture

2112ULWX1
  • 211-2WLED – BLANC
  • Nombre d'ampoules : 1
  • 12 V, effet de lumière du jour 6 000 K
  • Vivez une expérience plus lumineuse
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  • Philips Ultinon Essential

Philips Ultinon Essential
Éclairage avant à DEL

11972UE2X2/54
  • Température de la couleur de 6 500 K.
  • Double dissipation thermique fiable
  • Design compact tout-en-un
  • Faisceau blanc brillant et précis
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  • Philips Vision
  • Philips Vision
  • Philips Vision
  • Philips Vision
  • Philips Vision
  • Philips Vision

Philips Vision
Plus de visibilité

9005PRB1
  • Type de lampe : HB3
  • 12 V, 65 W
  • Jusqu'à 30 % de visibilité en plus
  • Excellent rapport qualité-prix
  • Nombre de lampes : 1
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  • Philips Ultinon LED
  • Philips Ultinon LED
  • Philips Ultinon LED
  • Philips Ultinon LED

Philips Ultinon LED
Ampoule pour clignotant de voiture

2357AULAX2
  • 2357ALED – AMBRE
  • Nombre d'ampoules : 2
  • 12 V, ambre intense
  • Vivez une expérience plus lumineuse
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  • Philips CrystalVision platinum
  • Philips CrystalVision platinum
  • Philips CrystalVision platinum
  • Philips CrystalVision platinum

Philips CrystalVision platinum
Ampoule de phare avant pour voiture

LUM12336CVPS2
  • Visibilité accrue jusqu’à 60 %
  • Jusqu'à 4000 K lumières brillantes
  • Remplacez-les toujours par paires
  • Conformes aux normes DOT
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  • Philips Ultinon LED
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  • Philips Ultinon LED

Philips Ultinon LED
Ampoule pour clignotant de voiture

7443AULAX2
  • 7443ALED – AMBRE
  • Nombre d'ampoules : 2
  • 12 V, ambre intense
  • Vivez une expérience plus lumineuse
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  • Philips Ultinon LED
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Philips Ultinon LED
Ampoule d’intérieur de voiture

194BULBX2
  • 194BLED – BLEU
  • Nombre d'ampoules : 2
  • 12 V, bleu intense
  • Vivez une expérience plus lumineuse
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  • Philips Ultinon LED
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  • Philips Ultinon LED

Philips Ultinon LED
Ampoule pour clignotant de voiture

2357RULRX2
  • 2357RLED – ROUGE
  • Nombre d'ampoules : 2
  • 12 V, rouge intense
  • Vivez une expérience plus lumineuse
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  • Philips Restoration Kit
  • Philips Restoration Kit
  • Philips Restoration Kit
  • Philips Restoration Kit
  • Philips Restoration Kit
  • Philips Restoration Kit
  • Philips Restoration Kit

Philips Restoration Kit
Trousse de restauration de phare

HRK00XM
  • Avec une protection UV
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