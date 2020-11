Visibilité accrue sur la route

La lumière joue un rôle essentiel dans la conduite automobile; elle constitue le premier maillon, et le seul, en matière de sécurité automobile qui contribue réellement à prévenir les accidents. Comme les ampoules vous permettent d’apercevoir les obstacles et les panneaux de signalisation de plus loin, vous pouvez réagir plus rapidement. Les ampoules VisionPlus de Philips sont pour les conducteurs soucieux de leur sécurité la référence de choix en matière de rendement.