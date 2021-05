Philips AVENT - Advice for breastfeeding

Une fois que vous avez trouvé la position la plus confortable, approchez votre bébé de votre sein et non votre sein du bébé. Votre bébé doit pouvoir basculer légèrement la tête en arrière.

Votre bébé doit prendre le mamelon, l'aréole (partie foncée qui entoure le mamelon) et une partie de la peau qui l'entoure dans sa bouche, selon la taille de l'aréole. Si votre bébé est correctement mis au sein, vous devez davantage voir l'aréole au niveau du nez que du menton.

Une fois mis au sein, votre bébé tète rapidement pour déclencher le réflexe d'éjection, puis ralentit lorsque le lait commence à s'écouler.