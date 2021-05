Lorsque l'on parle de lien affectif entre la mère et l'enfant, tout le monde pense d'abord à l'allaitement au sein, mais soyons clairs : un lien très fort s'établira entre vous et votre enfant, quelle que soit la méthode d'allaitement choisie. Voici quelques conseils pour profiter pleinement du temps que vous passez ensemble et consolider ce lien au fil de la journée.