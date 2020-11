Éclairage à DEL durable

Vous voulez un éclairage lumineux et élégant pour votre voiture. Mais, vous ne voulez pas remplacer continuellement des ampoules défectueuses. Il s’agit d’une grande faiblesse des ampoules conventionnelles : plus l’ampoule est puissante, plus sa durée de vie est courte. À la même intensité lumineuse, les ampoules à DEL durent plus longtemps. Et les ampoules à DEL Philips Ultinon offrent une résistance additionnelle à la chaleur et aux vibrations, ce qui en fait le choix idéal pour un rendement de longue durée et une durée de vie allant jusqu’à huit ans.