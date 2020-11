Éclairage jusqu’à 140 % plus lumineux pour une visibilité supérieure

Comme conduire de nuit est très exigeant, vous devez pouvoir vous fier à votre éclairage avant. D’autre part, il est essentiel d’avoir une vision claire à l’avant et sur les côtés pour conduire de façon sécuritaire. Grâce à son faisceau de lumière intense, l’éclairage avant à DEL X-tremeUltinon de Philips améliore votre visibilité en projetant sur la route une lumière jusqu’à 140 % plus éclatante. Dès que vous aurez admiré cet effet qui vous permet presque de voir comme s’il faisait jour, vous préférerez toujours les DEL. Plus vous voyez loin, plus vous pouvez réagir rapidement et conduire sécuritairement. Repoussez l’obscurité : choisissez Philips pour conduire de nuit en toute quiétude et de façon plus sécuritaire.