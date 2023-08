IPS Black : pour une expression des couleurs détaillée et une clarté 4K

Une nouvelle technologie, IPS Black offre les mêmes angles de vision de 178/178 degrés, mais avec un rapport de contraste amélioré qui est essentiel pour une configuration à plusieurs moniteurs. De plus, elle convient parfaitement aux professionnels qui exigent une précision des couleurs avec une expression de noirs plus profonds et de couleurs plus claires en 4K, ce qui rend les couleurs plus vives.