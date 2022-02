Connexion du panneau dynamique

Combinez chaque taille de panneau à DEL de la série L-Line 7000 de Philips pour former un seul écran de toute forme et de toute dimension. Les goupilles d’alignement flexibles dynamiques assurent un ajustement parfait en toute circonstance, pour une surface d’affichage lisse et uniforme. Pour plus de commodité et d'efficacité, chaque panneau à DEL est doté d'ouvertures de chaque côté pour permettre une connexion câblée polyvalente entre les panneaux à DEL et les entrées externes. Les ouvertures du haut et du bas du panneau à DEL peuvent être retirées au cas où l'accès n’est possible que par le haut ou le bas du panneau.