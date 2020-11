Éclairage avant à halogène pour mise à jour avec lumière blanc éclatant

Les ampoules de phare CrystalVision ultra de Philips sont destinées aux conducteurs qui veulent donner à leur système d’éclairage le style et la performance. L’éclairage avant CrystalVision ultra de Philips rivalisent avec le style des ampoules HID, et ce, sans faire de compromis sur la sécurité. En effet, grâce au revêtement bleu de leur verre et à leur capuchon bleu, elles créent un effet de lumière blanc éclatant dans le réflecteur du phare durant la journée.