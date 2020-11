Philips est la référence de choix des grands constructeurs automobiles

Nos ampoules produisent un faisceau lumineux aussi puissant que précis grâce à une puissance de sortie maximale. Nous nous efforçons continuellement de fabriquer les meilleures et les plus efficaces solutions d’éclairage parce que nous sommes convaincus qu’elles peuvent sauver des vies. Depuis plus de 100 ans, Philips est à l’avant-garde du marché en matière de solutions d’éclairage pour le secteur automobile. Ses innovations technologiques sont désormais la norme sur les nouveaux véhicules. À l’heure actuelle, une voiture sur trois dans le monde est équipée de solutions d’éclairage Philips.