Les ampoules Vision émettent 30 % plus de lumière que les ampoules à halogène traditionnelles

Nos ampoules produisent un faisceau lumineux aussi puissant que précis grâce à une puissance de sortie maximale. Les ampoules Vision produisent un faisceau qui porte plus loin, ce qui est plus sécuritaire et plus agréable. Nous nous efforçons continuellement de fabriquer les meilleures et les plus efficaces solutions d’éclairage parce que nous sommes convaincus qu’elles peuvent sauver des vies.