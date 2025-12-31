Garantie de 2 ans
9006CVB1
Type de lampe : HB4
12 V, 55 W
Lumière bleutée
Sans homologation ECE
Nombre de lampes : 1
Grâce à son revêtement bleu et à son capuchon argenté, l’ampoule CrystalVision produit une lumière blanc éclatant de 4 300 K qui vous permet de voir et d’être vu, que vous conduisiez en ville ou en campagne.
Le verre de quartz anti-UV est plus robuste que le verre dur et hautement résistant aux vibrations et aux températures extrêmes, éliminant ainsi les risques d’explosion. Les lampes en verre de quartz de Philips (filament 2 650 °C et verre 800 °C) résistent aux chocs thermiques les plus violents. Du fait de leur tolérance aux pressions accrues, les ampoules en verre de quartz anti-UV peuvent produire un faisceau lumineux plus puissant. ^Caractéristique variant en fonction du type d’ampoule.
Seules les ampoules en verre de quartz (filament 2 650 °C, verre 800 °C) peuvent résister à d’importants chocs thermiques, par exemple lorsqu’une goutte d’eau froide entre en contact avec une lampe brûlante alors que vous conduisez avec un phare cassé. ^Caractéristique variant en fonction du type d’ampoule.
Notation globale