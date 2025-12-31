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  • Conduisez avec élégance
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CrystalVisionLumière blanche vive à 4 300 K

9006CVB1

Conduisez avec élégance
L'éclairage avant halogène Philips CrystalVision modernise le style de votre voiture avec sa lumière blanc éclatant de 4 300 K. Le revêtement bleu et les finitions argentées sur le dessus confèrent à votre voiture une allure plus branchée
Voir tous les avantages

Lumière blanche jusqu'à 4 300 K

Conduisez avec élégance

  • Type de lampe : HB4

  • 12 V, 55 W

  • Lumière bleutée

  • Sans homologation ECE

  • Nombre de lampes : 1

Ampoule CrystalVision produisant une lumière blanc éclatant de 4 300 K pour renouveler son style

Ampoule CrystalVision produisant une lumière blanc éclatant de 4 300 K pour renouveler son style

Grâce à son revêtement bleu et à son capuchon argenté, l’ampoule CrystalVision produit une lumière blanc éclatant de 4 300 K qui vous permet de voir et d’être vu, que vous conduisiez en ville ou en campagne.

Les ampoules de Philips pour voiture sont composées de verre de quartz haute qualité

Le verre de quartz anti-UV est plus robuste que le verre dur et hautement résistant aux vibrations et aux températures extrêmes, éliminant ainsi les risques d’explosion. Les lampes en verre de quartz de Philips (filament 2 650 °C et verre 800 °C) résistent aux chocs thermiques les plus violents. Du fait de leur tolérance aux pressions accrues, les ampoules en verre de quartz anti-UV peuvent produire un faisceau lumineux plus puissant. ^Caractéristique variant en fonction du type d’ampoule.

Les ampoules d’automobile de Philips présentent une excellente résistance contre l’humidité^

Seules les ampoules en verre de quartz (filament 2 650 °C, verre 800 °C) peuvent résister à d’importants chocs thermiques, par exemple lorsqu’une goutte d’eau froide entre en contact avec une lampe brûlante alors que vous conduisez avec un phare cassé. ^Caractéristique variant en fonction du type d’ampoule.

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