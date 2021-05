Filtre HEPA captant 99,97 % des particules de 0,003 micron

Filtrage à 3 couches avec filtre HEPA NanoProtect, filtre au charbon actif et préfiltre capturant 99,97 % des particules ultrafines, même celles de 0,003 micron (4), ce qui vous protège des particules PM2.5, des bactéries, du pollen, de la poussière, des squames d’animaux et des autres polluants. Certifié par la European Centre for Allergy Research Foundation.