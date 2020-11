3 modes automatiques : Général, Allergène et Night sensing

Le purificateur d'air Philips est doté de trois réglages de purification automatique : un mode général, un mode Allergène très sensible et un mode Night Sense qui baisse automatiquement les lumières et réduit la vitesse du ventilateur lorsque la pièce est sombre. Vous pouvez choisir votre mode favori pour personnaliser et optimiser la purification.