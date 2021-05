Répétition de l'alarme avec mise en veille

Le radio-réveil Philips est équipé d'une fonction de répétition de l'alarme pour éviter de vous réveiller en retard. Si l'alarme sonne et que vous voulez dormir encore un peu, appuyez simplement sur le bouton de répétition de l'alarme et recouchez-vous. Neuf minutes plus tard, l'alarme retentira de nouveau. Vous pouvez répéter cette opération toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous éteigniez définitivement l'alarme.