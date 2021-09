Smart insert à l'arrière pour petit ordinateur

La plupart des installations destinées à l'affichage public reposent sur des ordinateurs professionnels. Malheureusement, un tel matériel nécessite une place importante en raison de la profondeur des écrans et de l'enchevêtrement des câbles. Nous avons donc conçu cet écran avec Smart Insert à l'arrière, qui est idéal pour accueillir des ordinateurs professionnels de petite taille. En plus, le système de gestion des câbles constitue une bonne solution pour faciliter le rangement de vos câbles et donner à votre installation un air professionnel.