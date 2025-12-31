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  • Communiquez vos messages avec élégance
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Signage SolutionsÉcran V-Line

BDL4271VL/00

Communiquez vos messages avec élégance
Profitez de l'alliance unique d'une qualité d'image éblouissante et de hautes performances pour attirer l'attention de votre public et communiquer vos messages marketing.
Voir tous les avantages

avec cet écran hautes performances

Communiquez vos messages avec élégance

  • 107 cm

  • Rétroéclairage LED de périphérie

  • Full HD

  • 700 cd/m²

Technologie LED Full HD pour des images éclatantes

Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

Technologie IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Les écrans IPS Philips utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode portrait. Les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les murs vidéo professionnels et les applications de tableaux d'affichage qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

Luminosité élevée pour des images plus claires

Profitez d'images plus claires, même dans des conditions de forte luminosité, grâce à cette dalle 700 nits. Votre cible bénéficie ainsi d'une qualité d'image accrue dans les endroits très lumineux sans être directement ensoleillés, pour une expérience optimisée.

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