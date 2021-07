Écran ACL HD 1080p, 1 920 x 1 080p

Cet écran affiche une résolution native appelée HD 1080p. Équipé de la technologie la plus avancée en matière d'écran ACL, il dispose de la résolution grand écran totale de 1 080 lignes à balayage progressif, de 1 920 pixels chacune. Elle garantit des images d'une qualité optimale pour les formats de signaux d'entrée HD comportant jusqu'à 1 080 lignes. Vous bénéficiez ainsi d'images à balayage progressif ultra nettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Ces images vives et éclatantes vous feront vivre une expérience de visualisation incroyable.