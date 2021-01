Entrée numérique HDMI avec un seul câble

L'interface HDMI garantit une connexion numérique RVB non comprimée, de la source à l'écran. La conversion analogique étant éliminée, vous obtenez une image sans tache (c'est-à-dire un signal non dégradé), plus nette et moins scintillante. L'interface HDMI transmet de façon intelligente à l'appareil source la résolution de sortie la plus élevée. L'entrée HDMI est totalement rétrocompatible avec les sources DVI et inclut le son numérique. L'interface HDMI utilise le système de protection contre la copie HDCP.