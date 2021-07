Une conception sans cadre pour un mur vidéo à couper le souffle

Créez un mur vidéo époustouflant totalement dépourvu de cadre. Constituez une formation de 5 écrans sur 5, le tout sur certains des meneaux les plus fins du secteur. Vous remarquerez à peine l'espace entre les images et vivrez l'expérience visuelle la plus incroyable et mémorable de votre vie.