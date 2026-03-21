Garantie de 2 ans
Lames 100 % métal
40 hauteurs de coupe
Pas de 0,5 mm
100 % étanche
Jusqu'à 80 minutes d'autonomie
Les lames métalliques auto-affûtées offrent une résistance optimale pour une précision maximale lors de la coupe, tout en restant aussi tranchantes qu'au premier jour, sans besoin de lubrification. Leur conception antirouille facilite également leur nettoyage.
Grâce à sa molette de précision, la tondeuse propose 40 hauteurs de coupe réglables par pas de 0,5 mm, pour une barbe taillée exactement comme vous le souhaitez.
Les sabots dynamiques avancés soulèvent les poils vers la lame, capturant chaque poil à chaque passage pour une coupe uniforme et efficace.
4.3
sur 5
3
Critiques
100%
recommandent ce produit
RML27
21/03/2026
Canada
Acheteur vérifié
Beard Trimmer 3000
Love it! J'adore cette nouvelle tondeuse en plus elle est lavable.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beard Trimmer 3000 Series BT3660/15 Tondeuse à barbe avec lames 100 % métal
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beard Trimmer 3000 Series BT3660/15 Tondeuse à barbe avec lames 100 % métal
Bert 2021
02/09/2021
Canada
Acheteur vérifié
Léger et fonctionnel
+ : Charge rapide, maintien son rendement même après 45 minutes d’utilisation.Ajustement facile de la longueur de coupe. Léger et de maniement facile. - : Enveloppe de rangement trop petite avec fermeture (style zip-lock) a perfectionner.Le loquet se « détache » de l’enveloppe. A remarquer qu’il n’y a pas de contenant pour récupérer les poils coupés: ça tombe direct sur le comptoir.
Avantages
Leger
Inconvénients
Poils partout, pas de réservoir
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 3000 BT3216/16 Tondeuse à barbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 3000 BT3216/16 Tondeuse à barbe
Micthi3000
27/05/2021
Canada
Acheteur vérifié
Excellent produit
Tres bonne tondeuse à barbe. Facile d’ajustement et d’entretien. Précise. Il est à noter que dans mon cas, je la combine à un « One blade » de Philips pour une meilleure precision des contours. Dans mon cas, je recherche des contour définis et rasés de près.
Avantages
Facile d’utilisation et d’entretien
Inconvénients
Dans mon cad écessite un deuxième produit pour le rasage de près et les contours
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 3000 BT3216/16 Tondeuse à barbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 3000 BT3216/16 Tondeuse à barbe
Après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat