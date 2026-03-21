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  • Coupe rapide et précise
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Beard Trimmer 3000 SeriesTondeuse à barbe avec lames 100 % métal

BT3660/15

4.3
| (3) Critiques | 100% recommandent ce produit
Coupe rapide et précise
Nos lames en métal auto-affûtées offrent une solidité renforcée pour une précision maximale lors de la coupe. De plus, avec 40 hauteurs de coupe, vous obtenez exactement la précision souhaitée.
Voir tous les avantages

Pour des lignes uniformes et nettes

Coupe rapide et précise

  • Lames 100 % métal

  • 40 hauteurs de coupe

  • Pas de 0,5 mm

  • 100 % étanche

  • Jusqu'à 80 minutes d'autonomie

Précision maximale et performances durables

Précision maximale et performances durables

Les lames métalliques auto-affûtées offrent une résistance optimale pour une précision maximale lors de la coupe, tout en restant aussi tranchantes qu'au premier jour, sans besoin de lubrification. Leur conception antirouille facilite également leur nettoyage.

Stylisez votre barbe avec une précision parfaite

Stylisez votre barbe avec une précision parfaite

Grâce à sa molette de précision, la tondeuse propose 40 hauteurs de coupe réglables par pas de 0,5 mm, pour une barbe taillée exactement comme vous le souhaitez.

Une coupe efficace et uniforme pour obtenir votre look idéal

Une coupe efficace et uniforme pour obtenir votre look idéal

Les sabots dynamiques avancés soulèvent les poils vers la lame, capturant chaque poil à chaque passage pour une coupe uniforme et efficace.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, qui est prise en charge par une technologie antifraude et l'analyse humaine. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site
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4.3

sur 5

3

Critiques

100%

recommandent ce produit

3
2
1

21/03/2026

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Beard Trimmer 3000

Love it! J'adore cette nouvelle tondeuse en plus elle est lavable.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beard Trimmer 3000 Series BT3660/15 Tondeuse à barbe avec lames 100 % métal

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beard Trimmer 3000 Series BT3660/15 Tondeuse à barbe avec lames 100 % métal

02/09/2021

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Léger et fonctionnel

+ : Charge rapide, maintien son rendement même après 45 minutes d’utilisation.Ajustement facile de la longueur de coupe. Léger et de maniement facile. - : Enveloppe de rangement trop petite avec fermeture (style zip-lock) a perfectionner.Le loquet se « détache » de l’enveloppe. A remarquer qu’il n’y a pas de contenant pour récupérer les poils coupés: ça tombe direct sur le comptoir.

Avantages

Leger

Inconvénients

Poils partout, pas de réservoir

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 3000 BT3216/16 Tondeuse à barbe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 3000 BT3216/16 Tondeuse à barbe

27/05/2021

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Excellent produit

Tres bonne tondeuse à barbe. Facile d’ajustement et d’entretien. Précise. Il est à noter que dans mon cas, je la combine à un « One blade » de Philips pour une meilleure precision des contours. Dans mon cas, je recherche des contour définis et rasés de près.

Avantages

Facile d’utilisation et d’entretien

Inconvénients

Dans mon cad écessite un deuxième produit pour le rasage de près et les contours

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 3000 BT3216/16 Tondeuse à barbe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 3000 BT3216/16 Tondeuse à barbe

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