Logement pour carte Micro SD pour une capacité maximum de 32 Go soit 16 h de vidéo HD

Tournez toutes les vidéos que vous voulez grâce au logement pour carte Micro SD du caméscope Philips. Petites en taille mais d'une grande capacité, les cartes Micro SD conservent toutes vos vidéos et photos en toute sécurité. Grâce à leur taille réduite, vous pouvez en transporter plusieurs avec vous sans aucun souci. Le logement pour carte du caméscope est compatible avec toutes les cartes Micro SD universelles, ce qui vous permet d'augmenter la mémoire jusqu'à 32 Go, soit 16 heures de vidéo HD. Filmez en toute liberté.