Garantie de 2 ans
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CAM102SB/00
Immortaliser et partager les grands moments, très facilement
Le caméscope ESee CAM102 immortalise vos souvenirs dans les moindres détails grâce à l'enregistrement en Full HD. Réalisez des vidéos d'une simple pression sur un bouton et partagez-les immédiatement, sur votre téléviseur ou en ligne. Connecter vos appareils devient un jeu d'enfant avec le port USB intégré.
Tournez toutes les vidéos que vous voulez grâce au logement pour carte Micro SD du caméscope Philips. Petites en taille mais d'une grande capacité, les cartes Micro SD conservent toutes vos vidéos et photos en toute sécurité. Grâce à leur taille réduite, vous pouvez en transporter plusieurs avec vous sans aucun souci. Le logement pour carte du caméscope est compatible avec toutes les cartes Micro SD universelles, ce qui vous permet d'augmenter la mémoire jusqu'à 32 Go, soit 16 heures de vidéo HD. Filmez en toute liberté.
Réalisez et visionnez des vidéos en qualité Full HD (Full HD 1080p). « 1080 » indique la résolution d'affichage, c'est-à-dire le nombre de lignes horizontales à l'écran. « P » signifie « balayage progressif », ou l'affichage séquentiel des lignes de chaque image. La norme 1080p correspond à une qualité vidéo supérieure à celle généralement offerte par les téléphones portables et les appareils photos numériques. En outre, la caméra utilise le même format vidéo que les lecteurs et disques Blu-ray : le H.264. Ce format extrêmement sophistiqué offre une superbe qualité d'image HD, pour des résultats ultra-réalistes.
Notation globale