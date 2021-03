Définition optimisée des styles musicaux

Le contrôle numérique du son vous offre un choix de modes prédéfinis, soit jazz, rock, pop et classique, que vous pouvez utiliser pour optimiser la gamme de fréquences en fonction des différents styles de musique. Chaque mode est basé sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement l'équilibre du son et les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi. Avec le contrôle numérique du son, il vous est donc facile d'apprécier pleinement votre musique grâce à un équilibrage précis en fonction du type de musique que vous écoutez.