Port USB-C avec prise en charge du protocole Power Delivery

Le port USB-C est le plus récent connecteur de charge à être désormais intégré aux appareils mobiles tels que les téléphones cellulaires, les caméras extérieures et les tablettes. PD (Power Delivery) est la norme USB qui définit la norme pour l’alimentation de 15 W, 27 W, 45 W et jusqu’à 100 W.