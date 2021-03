Une ambiance sonore stylisée

Malgré sa petite taille, ce haut-parleur avec station d'accueil offre un rendu sonore étonnamment riche et complexe; de plus, il se synchronise automatiquement avec l'heure de votre iPhone/iPod. Vous aurez aussi la possibilité de régler l'intensité de la veilleuse et de charger un autre appareil mobile par le port USB.