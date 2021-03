Technologie wOOx pour des basses profondes et précises sans distorsion

La technologie wOOx est un concept de haut-parleurs révolutionnaire pour une profondeur de basses incomparable. Les transducteurs travaillent en symbiose avec le caisson de basses wOOx et le réglage précis entre le transducteur principal et le haut-parleur d'aigus permet des transitions douces entre les différentes fréquences. La double suspension et une construction enchâssée symétrique donnent des basses profondes et précises sans distorsion. wOOx produit des basses dynamiques d'une profondeur exceptionnelle grâce à une utilisation intégrale du caisson pour restituer la musique de manière authentique.