Un son adapté à votre foyer

Appréciez votre musique, vos jeux vidéo et vos films à leur juste valeur grâce à ce haut-parleur chic et malin capable de diffuser du contenu audio en provenance de votre iPod, de votre iPhone ou de votre iPad et profitez de la batterie rechargeable fournie et des capacités de diffusion Bluetooth sans fil pour plus de commodité.