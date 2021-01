8 délicieux cafés provenant de grains frais, en toute simplicité

Infuse facilement le café et différents cafés aromatisés comme l’espresso, le cappuccino et le macchiato à la simple pression d’un bouton. Le LatteGo surmonte des variétés de lait d’une mousse soyeuse, est facile à configurer et peut être nettoyé en aussi peu que 15 secondes*. Voir tous les avantages