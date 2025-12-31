Garantie de 2 ans
Plus offert
FY2420/30
Compatible avec les séries 2000i et 3000i
Contenu de l'emballage : 1 filtre
Durée de vie de 1 an
Filtre Philips d'origine
Filtres de rechange pour purificateurs d'air Philips séries 2000i et 3000i : modèles AC2887, AC2889, AC2892 et AC3829. Le modèle du purificateur d'air est indiqué sous l'appareil.
Les filtres assurent une filtration optimale pendant 1 an (2), pour moins de tracas et plus d'économies.
Le filtre Philips d'origine a été conçu pour s'adapter parfaitement à votre appareil. Utilisez toujours le filtre Philips pour des performances optimales.
Notation globale
(1) L'air circulant à travers le filtre a été testé avec un aérosol de NaCl par l'iUTA conformément à la norme DIN71460-1.
(2) Moyenne calculée. La durée de vie du filtre dépend de la qualité de l'air et de l'usage.