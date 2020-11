Découvrez toute la richesse du café grâce à nos moulins réglables

Les grains de café requièrent différents niveaux de granularité selon les variétés afin de libérer tout leur arôme. La finesse de mouture de cette machine à espresso peut être ajustée de 5 façons, du grain le plus fin pour un espresso corsé, à une mouture plus grossière pour un café plus léger.