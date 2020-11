Façade en acier inoxydable iconique, façonnée avec précision

Les moindres détails de cette machine ont été conçus et fabriqués avec le plus grand soin. La solide façade en acier inoxydable, l’écran brillant et le toucher de chaque bouton représentent le parfait équilibre entre élégance, inspiration et savoir-faire italien. La Saeco Incanto sera la pièce maîtresse de n’importe quelle cuisine, qu’elle soit moderne ou traditionnelle, pour de nombreuses années.