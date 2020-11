Jusqu’à 5 000 tasses* sans détartrage grâce au filtre AquaClean

La nouvelle innovation brevetée de Saeco, le filtre à eau AquaClean, garantit que vous tirez le meilleur de votre machine à café automatique. En changeant le filtre lorsque la machine le demande, vous n’aurez plus besoin de détartrer de votre machine pour une durée équivalant à la préparation de jusqu’à 5 000 tasses*, tout en bénéficiant d’eau claire et purifiée. En plus de cela, l’alarme de notification de détartrage se désactive automatiquement une fois que AquaClean est installé dans votre machine à café Saeco favorite.