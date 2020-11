Technologie Rapid Air pour des fritures plus saines

La technologie unique Rapid Air de la friteuse Airfryer vous permet de frire, de cuire, de rôtir et de griller les repas et les collations les plus savoureuses avec moins de gras d'une friteuse classique en utilisant une moins grande quantité d'huile, voire pas du tout! Cette technologie de Philips vous permet également de créer moins d'odeurs que les friteuses classiques, elle est plus facile à nettoyer, plus sécuritaire et plus économique pour votre usage quotidien.