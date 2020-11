Les résultats finaux sont jusqu'à 50 % plus homogènes avec la technologie TurboStar*

La technologie innovante Philips TurboStar fait tourbillonner rapidement l'air chaud dans l'ensemble du panier. Cela entraîne une distribution plus homogène de la chaleur et, par conséquent des fritures qui sont 50 % plus uniformes*. Pas besoin de retourner les aliments, même lorsqu'ils sont empilés. De plus, la chaleur élevée envoyée directement depuis le haut de la friteuse les rend croustillants rapidement.