1,5 fois plus rapide qu’un four*

Préparer des plats est plus rapide et plus facile que jamais grâce à la friteuse AirFryer de Philips. La chaleur instantanée et la technologie Rapid Air permettent de cuire les aliments 1,5 fois plus vite que dans un four. Mieux encore, il n'est pas nécessaire de préchauffer votre friteuse AirFryer. Il vous suffit de la mettre en marche et de lancer la cuisson.