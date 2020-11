Couvercle multifonction pour faire plus de recettes

Le couvercle antiéclaboussures peut également être utilisé pour préparer encore plus de mets délicieux, comme des fruits et des légumes déshydratés, des grains de café grillés, etc. Sans le couvercle, ces ingrédients seraient éjectés du panier en raison du débit d'air à haute vitesse de la Philips Airfryer dotée de la technologie Rapid air.