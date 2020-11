La seule lampe-réveil dont l'effet est cliniquement prouvé

La lampe-réveil Philips est pour l'instant la seule dont l'effet est cliniquement prouvé. Nous nous appuyons sur des recherches cliniques pour en faire la meilleure lampe-réveil possible, qui puisse véritablement vous réveiller de façon naturelle et énergisante. Dans le cadre de ces recherches, des laboratoires scientifiques indépendants ont étudié et prouvé les effets de la lumière sur l'expérience générale du réveil. Nous avons ainsi la preuve que la lampe-réveil Philips vous réveille plus naturellement, mais également qu'elle vous stimule pour vous mettre de bonne humeur le matin.