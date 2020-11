Révélez la perfection de votre peau

Avec son système SkinPerfect, l'épilateur Philips SatinPerfect élimine même les poils les plus fins et les plus courts tout en protégeant la peau. Utilisable aussi facilement sur peau sèche ou humide, vous pouvez le passer sous la douche le matin. Une tête de rasoir avec peigne de coupe est incluse. Voir tous les avantages