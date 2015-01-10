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SatinPerfectÉpilateur

HP6577/00

5
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L'épilateur Philips SatinPerfect avec système SkinPerfect épile les poils les plus fins et les plus courts tout en préservant votre peau. S'utilise à sec ou sous l'eau lors de votre douche quotidienne. Fourni avec une tête de rasage accompagnée d'un sabot de tonte.
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Les disques en céramique texturés épilent les poils les plus fins et courts

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Cet épilateur est doté de disques en céramique texturés épilant en douceur les poils les plus fins.

Tête d'épilation extra-large épilant une plus grande surface par passage

Tête d'épilation extra-large épilant une plus grande surface par passage

Notre tête d'épilation extra-large permet une épilation optimale des poils en un passage, pour une peau parfaitement douce pour longtemps en quelques minutes.

Les disques éliminent délicatement les poils sans tirer sur la peau

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Cet épilateur est doté de disques d'épilation doux épilant les poils sans tirer sur la peau.

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1

Évaluation

100%

recommandent ce produit

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1

10/01/2015

Canada

Canada

Excellent produit!!!

Je me suis faite un cadeau de Noël en achetant ce produit et, j'aurais vraiment dû l'acheter avant!!! C'est facile d'utilisation, ce n'est pas long et en plus, pas besoin d'aller chez l'esthéticienne ou acheter de la cire et bandes et tout et tout et c'est beaucoup plus long! En plus, il y a une lumière ce qui facilite vraiment le processus! J'adore mon achat!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SatinPerfect HP6577/00 Épilateur

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