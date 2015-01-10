Garantie de 2 ans
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Étanche
avec tête de rasage
Cet épilateur est doté de disques en céramique texturés épilant en douceur les poils les plus fins.
Notre tête d'épilation extra-large permet une épilation optimale des poils en un passage, pour une peau parfaitement douce pour longtemps en quelques minutes.
Cet épilateur est doté de disques d'épilation doux épilant les poils sans tirer sur la peau.
5.0
sur 5
1
Évaluation
100%
recommandent ce produit
Sophie
10/01/2015
Canada
Excellent produit!!!
Je me suis faite un cadeau de Noël en achetant ce produit et, j'aurais vraiment dû l'acheter avant!!! C'est facile d'utilisation, ce n'est pas long et en plus, pas besoin d'aller chez l'esthéticienne ou acheter de la cire et bandes et tout et tout et c'est beaucoup plus long! En plus, il y a une lumière ce qui facilite vraiment le processus! J'adore mon achat!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinPerfect HP6577/00 Épilateur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinPerfect HP6577/00 Épilateur