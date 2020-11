MicroMasticating extrait jusqu'à 90 % des fruits

Les fruits et légumes renferment plusieurs milliers de cellules contenant le jus, les vitamines et d'autres éléments nutritifs vitaux. La technologie innovante MicroMasticating de Philips est conçue pour ouvrir ces cellules afin d'en extraire un maximum de jus. Elle vous permettra de recueillir jusqu'à 90 % des bienfaits de vos aliments dans le verre et limitera grandement le gaspillage.