Garantie de 2 ans
HX3641/02
HX364W3
La marque de brosse à dents sonique la plus recommandée par les professionnels des soins dentaires dans le monde
Technologie Philips Sonicare
QuadPacer et SmarTimer
Design ergonomique ultracompact
Autonomie de 14 jours
Les puissantes vibrations des brins propulsent les micro-bulles dans les espaces interdentaires et le long des gencives, pour une expérience rafraîchissante. Vous obtiendrez l'équivalent de deux mois de brossage manuel en seulement 2 minutes.** Les 31 000 mouvements par minute brossent vos dents en douceur, fragmentent la plaque dentaire puis la balayent, pour un nettoyage quotidien exceptionnel.
Il est cliniquement prouvé que la brosse à dents électrique Sonicare dotée de la technologie Sonicare avancée élimine la plaque dentaire jusqu’à 3 fois plus efficacement* qu’une brosse à dents manuelle. Elle élimine la plaque dentaire sur vos dents et le long des gencives, tout en protégeant celles-ci.
La brosse à dents Philips Sonicare permet un nettoyage impeccable sans agresser vos dents et gencives. Les vibrations soniques douces mais puissantes offrent un nettoyage exceptionnel tout en préservant vos dents et vos gencives.
4.7
sur 5
12
Critiques
100%
recommandent ce produit
Samir70
16/05/2026
Canada
Acheteur vérifié
Avantages
Efficace
Inconvénients
Rapide
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 2100 series HX3661/04 Brosse à dents électrique
Date of Use 2026-04-13
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 2100 series HX3661/04 Brosse à dents électrique
Date of Use 2026-04-13
Aljocyn$$
09/04/2026
Canada
Acheteur vérifié
Très bon rasoir
Beaucoup d’amélioration avec mon ancien rasoir. Seul inconvénient, la tête est fragile pour ouvrir en fonctionnant.
Cet avis a été rédigé pour 2100 series HX3661/04 Brosse à dents électrique
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Brodeuse
09/02/2026
Canada
Acheteur vérifié
Bon produit
Je suis très satisfaite de cette produit. Je l ai reçu en cadeau.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 2300 Series HX3665/04 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 2300 Series HX3665/04 Brosse à dents électrique
par rapport à une brosse à dents manuelle pour des dents et des gencives plus saines
Les résultats individuels sont sujets à variations
Données sur fichier
Sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode standard