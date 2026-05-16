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  • Dites adieu au brossage manuel : adoptez Philips Sonicare.
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1100 SeriesBrosse à dents électrique

HX3641/02

HX364W3

4.7
| (12) Critiques | 100% recommandent ce produit
Dites adieu au brossage manuel : adoptez Philips Sonicare.
La technologie Philips Sonicare associée à notre action de brossage est jusqu'à 3 fois plus efficace* qu'une brosse à dents manuelle pour éliminer la plaque dentaire en douceur.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosse à dents sonique la plus recommandée par les professionnels des soins dentaires dans le monde

Élimination jusqu'à 3 fois plus efficace de la plaque dentaire*

Dites adieu au brossage manuel : adoptez Philips Sonicare.

  • Technologie Philips Sonicare

  • QuadPacer et SmarTimer

  • Design ergonomique ultracompact

  • Autonomie de 14 jours

Notre technologie unique vous offre un nettoyage puissant tout en douceur

Notre technologie unique vous offre un nettoyage puissant tout en douceur

Les puissantes vibrations des brins propulsent les micro-bulles dans les espaces interdentaires et le long des gencives, pour une expérience rafraîchissante. Vous obtiendrez l'équivalent de deux mois de brossage manuel en seulement 2 minutes.** Les 31 000 mouvements par minute brossent vos dents en douceur, fragmentent la plaque dentaire puis la balayent, pour un nettoyage quotidien exceptionnel.

Un retrait de la plaque jusqu'à 3 fois plus efficace par rapport à un brossage manuel*

Un retrait de la plaque jusqu'à 3 fois plus efficace par rapport à un brossage manuel*

Il est cliniquement prouvé que la brosse à dents électrique Sonicare dotée de la technologie Sonicare avancée élimine la plaque dentaire jusqu’à 3 fois plus efficacement* qu’une brosse à dents manuelle. Elle élimine la plaque dentaire sur vos dents et le long des gencives, tout en protégeant celles-ci.

Utilisation sûre et douce

Utilisation sûre et douce

La brosse à dents Philips Sonicare permet un nettoyage impeccable sans agresser vos dents et gencives. Les vibrations soniques douces mais puissantes offrent un nettoyage exceptionnel tout en préservant vos dents et vos gencives.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, qui est prise en charge par une technologie antifraude et l'analyse humaine. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site
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4.7

sur 5

12

Critiques

100%

recommandent ce produit

3
2
1

16/05/2026

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Avantages

Efficace

Inconvénients

Rapide

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 2100 series HX3661/04 Brosse à dents électrique

Date of Use 2026-04-13

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 2100 series HX3661/04 Brosse à dents électrique

Date of Use 2026-04-13

09/04/2026

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Très bon rasoir

Beaucoup d’amélioration avec mon ancien rasoir. Seul inconvénient, la tête est fragile pour ouvrir en fonctionnant.

Cet avis a été rédigé pour 2100 series HX3661/04 Brosse à dents électrique

Cet avis a été rédigé pour 2100 series HX3661/04 Brosse à dents électrique

09/02/2026

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Bon produit

Je suis très satisfaite de cette produit. Je l ai reçu en cadeau.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 2300 Series HX3665/04 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

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Avis de non-responsabilité

  1. par rapport à une brosse à dents manuelle pour des dents et des gencives plus saines

  2. Les résultats individuels sont sujets à variations

  3. Données sur fichier

  4. Sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode standard