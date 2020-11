Un sourire plus blanc et plus éclatant

La nourriture et les boissons peuvent rendre votre sourire moins éclatant. Notre tête de brosse W3 Premium White vous aide à retrouver un sourire plus blanc. Des poils de polissage éliminent les taches et blanchissent visiblement les dents en seulement 3 jours, tout en offrant un nettoyage en profondeur exceptionnel Voir tous les avantages