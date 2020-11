Tête de brossage AdaptiveClean

Les côtés souples et flexibles en caoutchouc permettent aux soies d’épouser la forme unique des dents et des gencives des patients afin de fournir jusqu’à 4 fois plus surface de contact*. La flexibilité de la tête de brosse aide les soies à suivre le long des gencives et à absorber la pression excessive. Le mouvement de brossage amélioré pour une sensation unique dans la bouche et un nettoyage supérieur le long des gencives et dans les endroits difficiles d’accès. Permet d’éliminer 10 fois plus de plaque qu’une brosse à dents manuelle dans les endroits difficiles à atteindre*.