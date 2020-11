Bénéficiez d’une meilleure visibilité

Le motif de faisceau uniforme et précis vous permet de voir et d’être vu plus clairement. Grâce à la conception optique précise du phare à DEL intégral de Philips, la lumière est projetée là où vous en avez besoin sur la route. Non seulement vous serez en mesure de repérer les obstacles plus rapidement et de conduire avec plus de confiance, mais vous éviterez également d’aveugler les autres conducteurs avec un éblouissement dangereux ce qui rend la conduite de tous plus sécuritaire. Grâce à un point de coupure précis, vous pouvez garantir un alignement parfait pour des performances optimales en termes de luminosité et une meilleure sécurité sur la route.