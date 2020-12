Coussinets aérés de luxe en mousse pour un confort assuré

Les matériaux utilisés pour le Fidelio M1 ont été soigneusement sélectionnés pour des performances sonores encore meilleures et pour vous permettre de le porter en tout confort, aussi longtemps que vous voulez. Les coussinets aérés de luxe en mousse gardent la forme de l'oreille pour offrir une ergonomie optimale. Non seulement la mousse prend la forme exacte de votre oreille, mais elle crée également un effet d'étanchéité qui améliore le rendu des basses et vous isole des bruits extérieurs. La conception du coussinet externe du M1, dont la fabrication fait appel à un parfait mélange de cuir protéiné et de tissu, permet d'éviter l'accumulation de chaleur et de pression à la surface des oreilles afin de procurer une sensation idéale et une excellente qualité sonore.