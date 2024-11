Porte-filtre de 58 mm en inox pour un espresso digne d'un barista

Savourez toute la richesse d'un café couronné de crème versé directement dans votre tasse grâce au porte-filtre de 58 mm en acier inoxydable et aux filtres à simple et double parois. Cette taille de porte-filtre vous permet de d'obtenir un superbe espresso brun doré agrémenté d'une crème mousseuse et parfumée, tout en offrant une extraction plus régulière de la mouture grâce à une plus large distribution de l'eau. Sa plus grande contenance permet un résultat plus riche et intense.