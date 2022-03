HD 1080p prêt pour la 3D* pour une expérience vraiment immersive du cinéma en 3D.

Profitez dans votre salon du réalisme des films en 3D sur votre téléviseur HD 1080p 3D. La technologie Active 3D exploite la toute dernière génération d'écrans à commutation rapide pour atteindre une profondeur et un réalisme plus vrais que nature, le tout dans une résolution HD 1 080 x 1 920. Et c'est lorsque vous regardez un film à travers des lunettes spéciales, conçues pour ouvrir et fermer alternativement les lentilles gauche et droite en synchronisation avec l'alternance des images à l'écran, que l'expérience de la HD 1080p 3D prend tout son sens. Alors n'attendez pas et jetez-vous sur la vaste sélection de grands films en 3D sortis sur Blu-ray, un format pris en charge sur ce système après une mise à niveau logicielle (visitez le site www.philips.com/blu-ray).